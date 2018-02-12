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Галкин показал сына, читающего молитву


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Максим Галкин все еще увлечен социальными сетями. Артист регулярно публикует в Insta забавные снимки и ролики с участием членов своей звездной семьи. Но, кажется, на днях Максим перегнул палку.

На выходных Галкин опубликовал в Insta необычное видео - юный Гарри, сын Максима и Аллы Борисовны, прочел перед камерой православную молитву. Причем прочел без запинки и с видимым удовольствием.

Менее чем за сутки видео было просмотрено более 1,4 миллиона раз, поклонники поставили более 190 тысяч лайков.

Многие подписчики поблагодарили Галкина и отметили, что звездная пара правильно воспитывает ребят. Но некоторые были в недоумении: «Ну что же, неплохо, но вряд ли нужно в Инстаграм», «Все уже знают, как правильно вы воспитываете, как много времени уделяете детям, и детишки действительно очаровательные, но молитвы на селфи... как-то неправильно... Извращение публичностью слов святых, ведь это же некое таинство... Хотя вам, наверное, видней, что свято, а что для пиара», «Никогда не была «излишне верующим» человеком, но в данном случае то сокровенное, тайное, что есть в молитве, в видео стало пустым».

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    Рисунок
    Молитва Гарри в Insta...

Ранее мы писали:

Максим Галкин: «Умные люди не умеют быть богатыми». У шоумена сложилось определенное мнение о том, почему в нашей стране умные люди редко достигают большого успеха.

Алла Пугачева обнажилась ради мужа. Дива стала звездой откровенного видео. 

Максим Галкин мечтает вести передачу о науке. Артисту неловко находиться в обойме вместе с пошлыми, вульгарными, а порой и бесталанными звездами. 



0 Не нравится 0 Нравится 12.02.2018 Теги: Максим Галкин

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