Самбурская атаковала сталкера

Актриса Настасья Самбурская - не из тех, кого легко напугать. Она сама кого угодно доведет до состояния, когда «поджилки трясутся». Будучи на съемках в Волгограде, девушка заметила за собой слежку. Сначала Самбурская полагала, что это совпадение и ей кажется, но... Даже если вы параноик, это еще не значит, что за вами не следят.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Янв 30, 2018 at 2:49 PST

Накануне звезда рассказала в Insta, как ей удалось решить неоднозначную ситуацию.

«Быть Ревизорро требует много мужества. На съемках в Волгограде меня со съемочной группой целых два дня преследовал автомобиль с закрытыми номерами. Кто и зачем - не могу даже предположить. Под конец мое терпение лопнуло, мы остановили машину, и я собрала все силы - и сама пошла в атаку. Как и ожидалось, преследователь растерялся, не ожидал такого напора от своей "жертвы". Слежка прекратилась, но на всякий случай и номера машины (собственноручно содрала с них снег), и его внешность у меня сохранены. Дорогие мои, берегите себя!»

Поклонники посоветовали Настасье быть осторожнее и подумать о завершении работы в проекте: «Не надо было Вам связываться с "Ревизорро". Эта программа "вредна для здоровья", уже опробовано Вашей предшественницей», «Да просто сталкер, он потом еще и передернет на это видео. Обратная сторона известности. Но Настя сильная девушка, если что, и в бубен дать сможет», «Не жизнь, а сказка. Сплошные приключения, осторожнее».

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