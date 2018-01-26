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Ольга Ушакова сообщила о беременности


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Ольга Ушакова, ведущая передачи «Доброе утро» на Первом канале,  беременна. Знаменитость ждет появления третьего ребенка уже в апреле. Две дочери телеведущей уже в предвкушении, они не против еще одной сестренки или братика.

 

До недавнего времени Ушакова старалась скрывать свою беременность. Однако не выдержала и поделилась радостным событием. При этом она отметила, что пол ребенка пока неизвестен.
«Дочки хотят сестру. Младшая даже предложила выкрасить комнату в розовый цвет, накупить розовых вещей, чтобы наверняка родилась девочка. Мы же решили для себя, что пол мы узнавать не хотим. У нашего врача есть конверт с результатами УЗИ, но мы его пока не вскрыли», - сообщила Ольга.

Телеведущая вышла замуж за ресторатора Адама пару месяцев назад. Свадьбу пара сыграла на Кипре. Мужчина быстро нашел общий язык с детьми Ольги, и теперь семья в ожидании радостного пополнения. Сегодня телеведущая сообщила подписчикам, что уходит в декрет.

«Еще появлюсь в телецентре, думаю, но в целом пора закругляться! Ха-ха, двусмысленно прозвучало. В общем, я просто хотела сказать, что люблю вас и буду скучать по встречам в эфире», - написала она.

Во время своей первой беременности Ушакова работала почти до последнего, поскольку ее работа не предполагает больших физических нагрузок. Сейчас ведущая отмечает, что ее жизнь пока не особенно изменилась. Она много гуляет, уделяет внимание спорту, пытается соблюдать диету.



0 Не нравится 0 Нравится 26.01.2018 Теги: Ольга Ушакова

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