Екатерине Климовой исполнилось 40 лет
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Сегодня, 24 января, Екатерина Климова празднует 40-летие. Поклонники и коллеги поздравляют актрису с днем рождения, желая ей всего самого лучшего. А звездный нумеролог Клара Кузденбаева даже сделала Климовой прогноз на будущее.
Поклонники в своих поздравлениях отмечали, как прекрасна и стройна актриса. Климова является многодетной мамой и при этом выглядит лет на 10 моложе. Актриса воспитывает дочь Елизавету от первого брака, сыновей Корея и Матвея – от второго (дети от Игоря Петренко). От Гелы Месхи, третьего супруга, Климова родила девочку, которую назвали красивым именем Бэлла.
При этом после последней беременности актриса быстро вернула прежние формы и выглядит сейчас отлично. Екатерина уверена, что секрет ее молодости: в генетике, правильном питании и занятиях спортом.
Как пишет издание StarHit, актриса уже 17 лет занимается творческой деятельностью, за это время она снялась в более чем 50 картинах. И звездный нумеролог Клара Кузденбаева подтверждает, что Климовой было предназначено стать известной. «Она относится к типу людей, которому не дано среднего пути, поэтому звезда всегда должна стремиться к росту - как профессиональному, так и личностному. Несмотря на свою популярность, пик ее карьеры еще впереди, с годами она будет становиться все востребованнее и востребованнее. Звезда обладает даром предвидения, ее непросто обмануть, ведь, ко всему прочему, у нее отменная интуиция».
Нумеролог уверена в таланте Климовой, также она считает, что актриса гармоничный человек, хотя и не без изъянов. «В ее коде нет шестерок, что говорит о том, что Екатерина склонна лениться и не любит физический труд. Но тот факт, что она очень фартовая, открывает для нее все двери, войти в которые Климова пожелает».
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*Мммм... Как она обворожительна...
25.01.18 00:48
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Ольга КиевОдна из красивейших женщин. Ее как бы изнутри озаряет внутренний свет. Мне кажется, это теплая и щедрая на чувства женщина. Таких всегда обожают мужчины))) Желаю Екатерине всегда быть такой красивой и желанной!
24.01.18 21:35