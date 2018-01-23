 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Принцесса Евгения рассказала про «прекраснейший момент»


0 0

Недавно стало известно, что принцесса Евгения (Eugenie) выходит замуж за своего возлюбленного, Джека Бруксбэнка. Внучка королевы Великобритании решила рассказать общественности про помолвку. Это событие она описала как «прекраснейший момент».

Принцесса рассказала, что в тот момент заплакала, она была на седьмом небе от счастья, когда Джек, с которым Евгения уже долгое время вместе, встал перед ней на одно колено и сделал предложение. И произошло это торжественное событие в романтической обстановке: над вулканом в Никарагуа, пишет Daily Mail.

Внучка королевы Великобритании описала предложение как «абсолютный сюрприз», несмотря на то, что пара вместе уже много лет. Она также рассказала, что королева была среди первых, кто узнал о помолвке, и добавила, что «бабушка была очень рада».

После появления новости о помолвке были опубликованы официальные фотографии пары. На снимках видно, что на пальце будущей невесты кольцо с сапфиром и бриллиантами.

Напомним, что молодые люди встретились впервые семь лет назад в Швейцарии, на горнолыжном курорте,  с тех пор они решили, что будут жить вместе. Евгения – дочка герцога Йоркского Эндрю (средний сын королевы) и Сары Фергюсон, экс-супруги принца.
 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 23.01.2018 Теги: Принцесса Евгения

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору