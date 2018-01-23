Принцесса Евгения рассказала про «прекраснейший момент»

Недавно стало известно, что принцесса Евгения (Eugenie) выходит замуж за своего возлюбленного, Джека Бруксбэнка. Внучка королевы Великобритании решила рассказать общественности про помолвку. Это событие она описала как «прекраснейший момент».

Принцесса рассказала, что в тот момент заплакала, она была на седьмом небе от счастья, когда Джек, с которым Евгения уже долгое время вместе, встал перед ней на одно колено и сделал предложение. И произошло это торжественное событие в романтической обстановке: над вулканом в Никарагуа, пишет Daily Mail.

Внучка королевы Великобритании описала предложение как «абсолютный сюрприз», несмотря на то, что пара вместе уже много лет. Она также рассказала, что королева была среди первых, кто узнал о помолвке, и добавила, что «бабушка была очень рада».

После появления новости о помолвке были опубликованы официальные фотографии пары. На снимках видно, что на пальце будущей невесты кольцо с сапфиром и бриллиантами.

Напомним, что молодые люди встретились впервые семь лет назад в Швейцарии, на горнолыжном курорте, с тех пор они решили, что будут жить вместе. Евгения – дочка герцога Йоркского Эндрю (средний сын королевы) и Сары Фергюсон, экс-супруги принца.



Источник фото: Globallookpress.com