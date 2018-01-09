Дженнифер Лопес и Алекс Родригес рассказали о поездке в Пуэрто-Рико

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) и Алекс Родригес (Alex Rodriguez) сильно переживают за людей в Пуэрто-Рико, которые пострадали от разрушительного урагана. Звезды помогли ранее собрать деньги на восстановление острова, но этого им было мало. Джен и Алекс решили лично проверить, используются ли деньги по назначению. Для этого они даже посетили островное государство.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Янв 7, 2018 at 7:18 PST

Звездная пара, которая помогла собрать более 25 миллионов долларов для помощи пострадавшим от стихии в Пуэрто-Рико, отправилась туда, чтобы увидеть своими глазами последствия разрушительного урагана Мария и убедиться, что деньги используются по назначению.

«Когда мы летели, мы видели синие покрытия на крышах, это значит, что крыши еще не восстановлены, - сказала Дженнифер. - Мы надеемся, что это ненадолго. И есть еще много других проблем, которые должны быть решены».

«Я иногда просыпался и видел, как она плачет, читая сообщения в соцсетях, - добавил Алекс. - Одно дело - собирать деньги, совсем другое - прилететь сюда и увидеть все воочию, встретиться с этими чудесными людьми и увидеть красоту этого острова».

Напомним, роман с Алексом завязался у певицы год назад. Лопес познакомилась с бейсболистом давно, еще когда была замужем за Марком Энтони. Теперь звезды неразлучны, но они не только строят совместное будущее, но и активно занимаются благотворительностью, помогая жертвам стихии.

