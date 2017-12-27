Стеша Маликова отметит Новый год в дорогом наряде

Стеша Маликова вовсю готовится к новогодней ночи. И наряд девушка уже подобрала, чем успела похвастаться в Insta. Только вот платье угодило не всем, многих смутила цена.

Публикация от @steshamalikova Дек 26, 2017 at 6:23 PST

Девушка отправилась накануне на шопинг в центр Москвы, и ей повезло, в одном из бутиков она нашла подходящий наряд. Как пишет издание StarHit, платье Стеша выбрала очень дорогое, люксового итальянского бренда, но зато оно очень милое и нежное. Платье из шелка, декорированное пайетками, свободного силуэта и на тонких бретелях. Наряд очень идет юной моднице.

Девушка, которая в этом году поступила на журфак в МГИМО, отметила достоинства платья. «Какое же оно новогоднее», – сообщила она подписчикам. И те с ней согласились: «Красавица», «Очаровательно», «Волшебно», «Тебе очень идет», «У вас отличный вкус».

Особо любопытные сразу поспешили выяснить, сколько стоит такое новогоднее удовольствие. На сайте магазина, где его купила Стеша, наряд оценивается в 945 тысяч рублей. И этот факт задел некоторых пользователей соцсетей: «Что же такое надо сделать, чтобы спустить на одежду миллион?», «Бессмысленная трата денег».

Напомним, два года назад девушка уже отмечала Новый год в дорогом и эффектном наряде. Платье с перьями и ярким декором стоило около 10 700 евро. Хейтерам долго этот факт не давал покоя. Тогда Маликов встал на защиту дочери, отметив, что Стеша сотрудничает с брендами и зачастую дорогие вещи ей достаются даром.