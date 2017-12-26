Анджелина Джоли предпочитает экономить

Она считается весьма состоятельной дамой. Но в последнее время Анджелина Джоли (Angelina Jolie) предпочитает экономить. По данным американских изданий, рождественские подарки звезда приобрела по сниженным ценам в популярной сети дисконтных магазинов Target.

«У Джоли финансовые проблемы?» - таким вопросом задались журналисты нескольких изданий, узнав о том, что предрождественский шопинг Анджелина провела вовсе не в бутиках.

RadarOnline сообщил со ссылкой на инсайдера, что Target - один из любимых магазинов звезды и подарки для детей и родных актриса приобрела со скидкой. «Она может отправиться куда угодно и приобрести что угодно. Но Энджи одержима идеей выгодной покупки по дешевке, несмотря на свои миллионы».

RadarOnline предлагает ответить на вопрос: «Как вы думаете, Джоли собирает скидочные купоны ради удовольствия или у нее финансовые проблемы из-за затянувшейся судебной тяжбы с Брэдом Питтом?»

Впрочем, по данным других СМИ, за финансовое положение Джоли можно не переживать. Состояние актрисы оценивается более чем в 140 миллионов долларов, в прошлом году звезда заработала более 10 миллионов.

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Источник фото: Globallookpress.com