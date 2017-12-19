 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Участница шоу «Давай поженимся» поделилась впечатлениями


0 0

Вы находитесь в поиске мужчины мечты? Но пока как-то не очень везет? Алена Жалимова из Красноярска в ноябре решила попытать счастья на шоу «Давай поженимся». И имела некоторый успех. А теперь решила поделиться своим опытом.

Алена блеснула на шоу в конце ноября. В ходе программы жених, которого представили как успешного предпринимателя и инвестора, выбрал Жалимову, но после съемок девушка с мужчиной так и не встретилась.

«Меня позвали сами в соцсетях, но вы можете отправить заявку в "Инстаграм" или на их сайте. Все транспортные расходы были тоже оплачены. Так как я свободная девушка и нахожусь в «пассивном» поиске мужа (то есть вообще отбросила эту глупую затею), тут подумала: "Почему бы и нет?" Как минимум заявить об этом на всю Россию уже будет большой шаг. Тем более это был бы мой первый опыт на телевидении и сразу на Первом канале. Я была уверена, что как минимум получу позитивные эмоции, хотя риск, что меня смешают с грязью, был тоже велик», - пишет Алена.

По словам девушки, никаких сценариев для участников нет, поэтому у зрителей шоу нередко складывается впечатление, «что все выпили "таблетку даунства"».

«С женихом после программы мы так и не встретились, - уточняет Алена. - Ни в какой Сочи не поехали тем более. И вообще, он в ту же ночь, кажется, в клубе начал отношения с другой участницей по программе, о чем мне благородно сообщил. Видимо, твердость намерений не его конек!»

Ранее мы писали:

Лариса Гузеева обидела Екатерину Архарову. Ведущая сделала довольно едкое замечание в адрес актрисы.

Роза Сябитова: «Каждый возраст имеет свой кодекс». Звезда рассказала о важных этапах жизни.

Роза Сябитова: «Нет матерей-героинь-одиночек». По наблюдениям свахи, чем больше в семье детей – тем ниже риск развода. 



0 Не нравится 0 Нравится 19.12.2017 Теги: давай поженимся

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору