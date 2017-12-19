Участница шоу «Давай поженимся» поделилась впечатлениями

Вы находитесь в поиске мужчины мечты? Но пока как-то не очень везет? Алена Жалимова из Красноярска в ноябре решила попытать счастья на шоу «Давай поженимся». И имела некоторый успех. А теперь решила поделиться своим опытом.

Алена блеснула на шоу в конце ноября. В ходе программы жених, которого представили как успешного предпринимателя и инвестора, выбрал Жалимову, но после съемок девушка с мужчиной так и не встретилась.

«Меня позвали сами в соцсетях, но вы можете отправить заявку в "Инстаграм" или на их сайте. Все транспортные расходы были тоже оплачены. Так как я свободная девушка и нахожусь в «пассивном» поиске мужа (то есть вообще отбросила эту глупую затею), тут подумала: "Почему бы и нет?" Как минимум заявить об этом на всю Россию уже будет большой шаг. Тем более это был бы мой первый опыт на телевидении и сразу на Первом канале. Я была уверена, что как минимум получу позитивные эмоции, хотя риск, что меня смешают с грязью, был тоже велик», - пишет Алена.

По словам девушки, никаких сценариев для участников нет, поэтому у зрителей шоу нередко складывается впечатление, «что все выпили "таблетку даунства"».

«С женихом после программы мы так и не встретились, - уточняет Алена. - Ни в какой Сочи не поехали тем более. И вообще, он в ту же ночь, кажется, в клубе начал отношения с другой участницей по программе, о чем мне благородно сообщил. Видимо, твердость намерений не его конек!»

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