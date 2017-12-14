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Ким Кардашян ищет встречи с Меган Маркл


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Ким Кардашян (Kim Kardashian) является частью самой известной телевизионной семьи в Америке, но ей этого мало. Телезвезда хочет быть ближе к британской королевской семье, и ради этого она пытается сдружиться с Меган Маркл.

 

Как сообщает журнал OK!, Ким, будучи королевой реалити-шоу, пытается сблизиться с теми, кто принадлежит к настоящей королевской семье, стараясь установить дружеские отношения с Меган Маркл, которая, как известно, обручена с принцем Гарри.

Утверждается, что Ким использует все свои связи и знакомства, чтобы получить приглашение на грядущую свадьбу в Виндзорском замке.

«Ким пыталась подружиться с Уильямом и Кейт», - сообщил источник, близкий к звезде, утверждающий, что она посылала герцогине Кэмбриджской в подарок одежду из ее собственной коллекции, которую производит ее муж Канье Уэст, но это никак не помогло в достижении цели.

Теперь, как говорит источник, Ким пытается найти тех, кто может представить ее Меган. Ким купила бриллиантовые серьги, подходящие к обручальному кольцу Меган, в качестве подарка для нее и планирует предложить ей и принцу Гарри личный концерт Канье, так как считается, что принц является его фанатом. И поскольку Меган, как и Ким, из Южной Калифорнии, у последней может быть больше шансов сблизиться с невестой Гарри, чем с британкой Кейт.
 



1 Не нравится 1 Нравится 14.12.2017 Теги: Ким Кардашян Меган Маркл

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