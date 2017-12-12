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БФ «Мастерская счастья» поздравил с Новым годом пожилых людей


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9 декабря 2017 года представители БФ «Мастерская счастья» посетили дом престарелых с новогодними поздравлениями.

Мероприятие прошло в актовом зале учреждения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Минская, д.4. В нем приняли участие около 60 пожилых людей и порядка 25 участников БФ «Мастерская счастья».

Президент фонда Игорь Михайлович Антонов открыл мероприятие вступительной речью и поздравлениями.

В концертной части мероприятия участники БФ «Мастерская счастья» спели песни советских лет под гитару, прочли стихи. Впечатленные выступлением пожилые люди приняли активное участие в концертном мероприятии.

Среди пожилых людей оказалась поэтесса, член Союза славянских журналистов, Кузина Галина Киндеевна, которая также выступила со стихами собственного сочинения: «Доброе творить святое дело, Добрые дела прославят время...»

Команда БФ «Мастерская счастья» помимо концертной части вручила подарки от компаний "Каротекстиль" и "Кароспорт", комплекты подушек и пледов.

И ребята, и пожилые люди были тронуты теплотой и душевностью состоявшейся встречи.
Отдельная благодарность ООО «ГринСити Бейкери» за предоставление выпечки к мероприятию!

В завершении за совместным чаепитием команда БФ и пожилые люди пообщались друг с другом в неформальной обстановке. Встреча позволила не только проявить внимание к пожилым людям, но и выслушать их – пенсионеры охотно делились своими насущными проблемами и маленькими радостями, рассказывали свои истории из жизни и просто благодарили ребят за подаренный праздник.

Из речи генерального директора фонда Антонова Игоря Михайловича: «Видеть счастливые глаза пожилых людей - это то, ради чего мы здесь!»

Надеемся, что это событие подарило немного радости и тепла тем, кто, оказался незаслуженно обделен заботой и вниманием, а нуждается в них более всего.

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0 Не нравится 1 Нравится 12.12.2017 Теги: благотворительность новый год

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