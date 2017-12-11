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Ксения Собчак: «Я уже ощущаю возраст»


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Ксения Собчак довольно давно пропагандирует здоровый образ жизни. Звезда активно занимается йогой, придерживается сбалансированной диеты, редко позволяет себе недосып. Но как признается Ксения, она заметила забавную закономерность.

В новом интервью Собчак рассказала, что не жалеет средств на здоровье, путешествия, спорт, здоровые продукты питания. Она почти не ест мясо и очень редко употребляет алкоголь. «Могу выпить бокал красного вина вечером. Не больше. На вечеринках моя норма — один бокал шампанского. Если выпиваю больше, становится реально плохо, а после этого не хочется ничего», - пояснила звезда.

По словам знаменитости, в молодости у нее случались периоды, которые можно назвать «жесткими». Но парадокс в том, что в то время как Ксения заботится о здоровье, некоторые ее приятели думают совсем о другом и не жалуются.

«Сейчас я поражаюсь некоторым своим знакомым, которые в сорок пять или пятьдесят лет могут бухать, принимать наркотики. Как хватает сил, чтобы так жить? Алкоголики и наркоманы, похоже, самые здоровые люди. Я вот уже ощущаю возраст», - цитирует знаменитость издание Lenta.ru.

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0 Не нравится 0 Нравится 11.12.2017 Теги: Ксения Собчак

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