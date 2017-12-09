Бородина призналась в любви мужу

Ксения Бородина знает, как работать над отношениями. Два года назад ведущая столкнулась с кризисом, но сумела его преодолеть. Теперь Ксения признается мужу в любви и призывает поклонников быть «счастливыми для себя».

Бородина опубликовала в Insta милый совместный снимок с супругом и написала: «Пока ты спишь, хочу сказать ♥️♥️ тебя @zimamoscow p.s я рада, что мы семья, пройдя через многое, я всегда выбираю тебя. <...>. Не бойтесь перемен и чужого мнения, будьте восхитительно неправильными для окружающих и уверенно счастливыми для себя».

Подписчики Бородину поддержали: «Ну наконец-то притирка закончилась, ох и долгая она у вас была! Теперь только остается наслаждаться друг дружкой», «Классные!!! Никому не позволяйте совать нос в вашу семью! И даже когда в семье бывают какие-то проблемы, любящие и уважающие друг друга люди всегда смогут разобраться», «Оберегайте свой маленький мир "Семья". Вы молодец!»

Напомним, в позапрошлом году Ксения и Курбан Омаров оказались на грани развода. Курбан даже съехал с квартиры, и некоторое время супруги предпочитали вообще не общаться друг с другом. Тогда ходили сплетни об измене Омара. Но через какое-то время супругам удалось наладить отношения.

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