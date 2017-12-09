Бородина призналась в любви мужу
0 0
Ксения Бородина знает, как работать над отношениями. Два года назад ведущая столкнулась с кризисом, но сумела его преодолеть. Теперь Ксения признается мужу в любви и призывает поклонников быть «счастливыми для себя».
Бородина опубликовала в Insta милый совместный снимок с супругом и написала: «Пока ты спишь, хочу сказать ♥️♥️ тебя @zimamoscow p.s я рада, что мы семья, пройдя через многое, я всегда выбираю тебя. <...>. Не бойтесь перемен и чужого мнения, будьте восхитительно неправильными для окружающих и уверенно счастливыми для себя».
Подписчики Бородину поддержали: «Ну наконец-то притирка закончилась, ох и долгая она у вас была! Теперь только остается наслаждаться друг дружкой», «Классные!!! Никому не позволяйте совать нос в вашу семью! И даже когда в семье бывают какие-то проблемы, любящие и уважающие друг друга люди всегда смогут разобраться», «Оберегайте свой маленький мир "Семья". Вы молодец!»
Напомним, в позапрошлом году Ксения и Курбан Омаров оказались на грани развода. Курбан даже съехал с квартиры, и некоторое время супруги предпочитали вообще не общаться друг с другом. Тогда ходили сплетни об измене Омара. Но через какое-то время супругам удалось наладить отношения.
Ранее мы писали:Бородина показала, на кого похожа младшая дочь. Малышка Тея очень похожа на прабабушку.
Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.Бородина тайно сделала пластику. По слухам, ведущая старательно выискивает несовершенства своей внешности, а затем их корректирует.
Читайте также
-
Новости | 21.11.2017
-
Новости | 10.11.2017
-
Новости | 29.09.2017
-
Планетарий | 18.09.2017
Обсуждение 2
-
Ну сколько можно?!«об измене Омара» :))))) - какой недоучка пишет этот бред???
09.12.17 22:10