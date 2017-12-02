Экс-супруга Армена Джигарханяна, похоже, не намерена долго страдать в одиночестве. В начале недели суд расторг брак артиста, и если в течение месяца стороны не обжалуют решение, оно вступит в силу. Виталина, судя по ее постам в соцсетях, об обжаловании не думает.

На днях Цымбалюк-Романовская опубликовала в соцсетях снимок, в котором светские обозреватели увидели намек на готовность дамы к новым отношениям. На фото Виталина запечатлена закутавшейся в одеяло, сидя на кровати. В сопроводительной подписи женщина пожелала подписчикам спокойной ночи.

Ранее представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила журналистам о том, что Виталина постепенно приходит в себя после громкого скандала с Арменом Борисовичем. Сейчас у дамы масса творческих планов, и при этом она не исключает для себя возможности встретить подходящего партнера.

«Виталину зовут во Францию и в Германию. Не забывайте, она профессиональная, талантливая пианистка. Ей больше нравится первый вариант, и в середине декабря она планирует улететь в Париж, чтобы узнать условия контракта. В Москве приобрела апартаменты и вскоре закончит ремонт. А Джигарханян сменил уже несколько съемных квартир. Ему нигде не нравится — на новом месте ночует пару дней, а затем возвращается в театр, в свой кабинет», — рассказывала Мазур Starhit.

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