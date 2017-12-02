 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Цымбалюк-Романов­ская готова к новым отношениям?


0 0

Экс-супруга Армена Джигарханяна, похоже, не намерена долго страдать в одиночестве. В начале недели суд расторг брак артиста, и если в течение месяца стороны не обжалуют решение, оно вступит в силу. Виталина, судя по ее постам в соцсетях, об обжаловании не думает.

На днях Цымбалюк-Романовская опубликовала в соцсетях снимок, в котором светские обозреватели увидели намек на готовность дамы к новым отношениям. На фото Виталина запечатлена закутавшейся в одеяло, сидя на кровати. В сопроводительной подписи женщина пожелала подписчикам спокойной ночи.

Ранее представитель Цымбалюк-Романовской Элина Мазур заявила журналистам о том, что Виталина постепенно приходит в себя после громкого скандала с Арменом Борисовичем. Сейчас у дамы масса творческих планов, и при этом она не исключает для себя возможности встретить подходящего партнера.

«Виталину зовут во Францию и в Германию. Не забывайте, она профессиональная, талантливая пианистка. Ей больше нравится первый вариант, и в середине декабря она планирует улететь в Париж, чтобы узнать условия контракта. В Москве приобрела апартаменты и вскоре закончит ремонт. А Джигарханян сменил уже несколько съемных квартир. Ему нигде не нравится — на новом месте ночует пару дней, а затем возвращается в театр, в свой кабинет», — рассказывала Мазур Starhit.

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству. 

Билли Боб Торнтон тайно женился. Актер решил еще раз попытать счастья в браке.

Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась. Дама рассказала о романе с актером. 


0 Не нравится 0 Нравится 02.12.2017 Теги: Армен Джигарханян

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору