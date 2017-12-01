Скандал вокруг развода Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской продолжается. Экс-супругу актера обвиняют в мошенничестве, адвокат Армена Борисовича готовится подать иск в суд. Сама же Виталина уверяет, что ничего криминального не совершала. И сейчас она настолько разочарована, что перестала уважать бывшего мужа.

С Джигарханяном Цымбалюк-Романовская познакомилась 18 лет назад. По словам женщины, она с детства восхищалась артистом, но после личного знакомства относилась к Армену Борисовичу не как к кумиру, а как к мужчине.

Дама уверяет, что все обвинения в ее адрес - происки злопыхателей. «Я не сделала ничего плохого, не причинила вреда, ни разу не опозорила имя своего мужа. Я объективно сделала очень много хорошего для театра. И поэтому мне есть чем гордиться», - заявила Виталина в интервью Кире Прошутинской на передаче «Жена. История любви».

По мнению женщины, Джигарханяну сейчас тоже несладко. «Мне по-человечески его жаль — как больного, пожилого человека… Да, изменилось мое отношение к нему как к мужчине и как к супругу. Я перестала его уважать. Но мне жаль, что ему плохо, что он беспомощный, что вокруг него чужие люди».

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Источник фото: Globallookpress.com