Накал страстей вокруг пары Армен Джигарханян - Виталина Цымбалюк-Романовская не снижается. Артист обвиняет супругу в мошенничестве и подал на развод. И пасынок Армена Борисовича отца поддержал.

Ранее сестра Джигарханяна выступила в поддержку Цымбалюк-Романовской, заметив, что Армен Борисович порой бывает слишком эмоциональным. Но Степан Джигарханян полагает, что Виталина перешла границы дозволенного. И речь не об имуществе, а о творчестве.

«Девушка немного заигралась, немного берега попутала. Радуйся тихо, что так все провернула! Немного она рамсы попутала, как говорили в 90-х годах. Не поняла баланс, с кем вот это можно, с кем нельзя. Потому что есть вещи святые. Если ты такая умная, такая хитрая, добилась всего, рассекаешь на „Мерседесе“, имеешь квартиру здесь, квартиру там — ну ради бога. Но посягать на святое!» - цитирует мужчину НТВ.

Под словом «святое» Степан, по всей видимости, подразумевал театр Джигарханяна. Виталина ранее занимала пост директора театра, но в октябре уволилась на фоне скандала с мужем. Армен Джигарханян сейчас живет отдельно от супруги.

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Источник фото: Globallookpress.com