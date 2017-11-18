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Цымбалюк-Рома­новскую упрекнули в посягательстве «на святое»


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Накал страстей вокруг пары Армен Джигарханян - Виталина Цымбалюк-Романовская не снижается. Артист обвиняет супругу в мошенничестве и подал на развод. И пасынок Армена Борисовича отца поддержал.

Ранее сестра Джигарханяна выступила в поддержку Цымбалюк-Романовской, заметив, что Армен Борисович порой бывает слишком эмоциональным. Но Степан Джигарханян полагает, что Виталина перешла границы дозволенного. И речь не об имуществе, а о творчестве.

«Девушка немного заигралась, немного берега попутала. Радуйся тихо, что так все провернула! Немного она рамсы попутала, как говорили в 90-х годах. Не поняла баланс, с кем вот это можно, с кем нельзя. Потому что есть вещи святые. Если ты такая умная, такая хитрая, добилась всего, рассекаешь на „Мерседесе“, имеешь квартиру здесь, квартиру там — ну ради бога. Но посягать на святое!» - цитирует мужчину НТВ.

Под словом «святое» Степан, по всей видимости, подразумевал театр Джигарханяна. Виталина ранее занимала пост директора театра, но в октябре уволилась на фоне скандала с мужем. Армен Джигарханян сейчас живет отдельно от супруги.

Ранее мы писали:

Армен Джигарханян: «У бедных людей и эмоции небогатые». Артист считает, что финансы влияют на способность к творчеству. 

Билли Боб Торнтон тайно женился. Актер решил еще раз попытать счастья в браке.

Возлюбленная Джигарханяна разоткровенничалась. Дама рассказала о романе с актером. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 18.11.2017 Теги: Армен Джигарханян

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Обсуждение 1  

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  • Ксю
    Бо уже мой..Вот ужас то! Сколько гнева и угроз льют "благородные" кавказские мужчины на женщину. Договорился уже до того, что она мерзавка, что хотела от Джигарханяна ребенка. Ну считаете, что воровка, у подавайте в суд.."Благородные мужи" е мае!" Только не надо просвятое! Вы к нему не относитесь.
    		18.11.17 15:03
         
    6
         
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