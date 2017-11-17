Известна новая участница группы SEREBRO

Продюсер группы SEREBRO Максим Фадеев объявил о закрытии кастинга, недавно стало известно имя новой участницы популярного трио. С 2018 года компанию Ольге Серябкиной и Кате Кищук составит Татьяна Моргунова.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Ноя 17 2017 в 1:09 PST

Продюсер и участницы поп-коллектива ответственно подошли к выбору нового члена семьи, и 19-летняя Татьяна уже сможет порадовать своим творчеством поклонников группы уже со следующего года.

«Новой солисткой группы стала Татьяна Моргунова. Поздравляю тебя, девочка! Добро пожаловать в семью. И это новый профиль Тани, на который можно подписаться, чтобы не пропускать ничего интересного. А интересного будет много, это мы обещаем!» - сообщил Фадеев.

Максим Фадеев также добавил, что до конца этого года в составе группы еще будет выступать Полина Фаворская, которую с 2018 года и сменит Татьяна. Таким образом коллектив дал возможность поклонникам попрощаться с Полиной.

В беседе со StarHit Ольга Рогова, пиар-директор MALFA, сообщила подробности кастинга и рассказала немного о Татьяне: «Оля с Катей к ней прекрасно отнеслись. Таня прошла несколько испытаний, вся команда за ней следила. Пока она еще очень юная, прежде всего, девушка занимается поисками себя. Когда Таня узнала результаты, сразу позвонила родителям, те, конечно, обрадовались за дочь».

Ольга отметила, что Серябкина и Кищук временами сами придумывали испытания для новой участницы, которые та с успехом прошла.

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