Ким Кардашян о создании парфюмерии

Ким Кардашян (Kim Kardashian) денно и нощно трудится над расширением своего влияния. На днях звезда представила новый аромат KKWF - так что теперь все желающие смогут "пахнуть, как Ким". Как уверяет знаменитость, к вопросу создания седьмого в своей коллекции парфюма она подошла очень серьезно.

Публикация от VIOLET GREY (@violetgrey) Ноя 15 2017 в 3:18 PST

Кардашян стала звездой нового номера журнала Violet Grey, позировала для обложки и в интервью рассказала о новом аромате. «Я полностью контролирую процесс создания. Я слежу за рекламной кампанией, определяю форму флакона и, разумеется, сам аромат. Но экспертам (парфюмерам) я тоже доверяю», - рассказала знаменитость.

К досаде Ким, ей удается контролировать не все важное в жизни. Сейчас она готовится к рождению третьего малыша от суррогатной матери и признается, что сильно нервничает.

Публикация от VIOLET GREY (@violetgrey) Ноя 15 2017 в 6:55 PST

«Любой, кто говорит или думает, что это (суррогатное материнство) легкий выход, совершенно не прав. Я думаю, что пройти через это намного сложнее, поскольку на самом деле я не контролирую ситуацию. Вы, конечно, выбираете человека, на которого полностью можете положиться, у вас хорошие отношения, но все же».

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