 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ким Кардашян о создании парфюмерии


0 0

Ким Кардашян (Kim Kardashian) денно и нощно трудится над расширением своего влияния. На днях звезда представила новый аромат KKWF - так что теперь все желающие смогут "пахнуть, как Ким". Как уверяет знаменитость, к вопросу создания седьмого в своей коллекции парфюма она подошла очень серьезно.

Кардашян стала звездой нового номера журнала Violet Grey, позировала для обложки и в интервью рассказала о новом аромате. «Я полностью контролирую процесс создания. Я слежу за рекламной кампанией, определяю форму флакона и, разумеется, сам аромат. Но экспертам (парфюмерам) я тоже доверяю», - рассказала знаменитость.

К досаде Ким, ей удается контролировать не все важное в жизни. Сейчас она готовится к рождению третьего малыша от суррогатной матери и признается, что сильно нервничает.

«Любой, кто говорит или думает, что это (суррогатное материнство) легкий выход, совершенно не прав. Я думаю, что пройти через это намного сложнее, поскольку на самом деле я не контролирую ситуацию. Вы, конечно, выбираете человека, на которого полностью можете положиться, у вас хорошие отношения, но все же».

Ранее мы писали:

Ким Кардашян блеснула в прозрачной юбке. Провокация – это в стиле Ким.

Ким Кардашян: «Будьте тем, кем пожелаете». Звезда опубликовала откровенный снимок. 

Хлои Кардашян тренируется как атлет. Звезда запустила собственное шоу.


0 Не нравится 0 Нравится 16.11.2017 Теги: Ким Кардашян

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору