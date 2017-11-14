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Ирина Шейк повторила культовую сцену «Привидения»


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Глина, гончарный круг, женское тело. Сцена из фильма 1990 года «Привидение» давно считается культовой. И мало кто из режиссеров и клипмейкеров может устоять перед соблазном создания ремейка. Известный фотограф Фил Пойнтер (Phil Poynter), например, не выдержал и решил повторить с Ириной Шейк.

Журнал Love опубликовал в Insta ролик, в котором роль героини Деми Мур исполняет российская звезда. Уточняется, что видео снято не в этом году, а ранее, в рамках традиционного адвент-календаря Love. Таким образом издание напоминает, что до старта кампании 2017 осталось совсем недолго.

Кстати, недавно Шейк записалась на курсы автовождения. Папарацци запечатлели звезду в Лос-Анджелесе за рулем учебного автомобиля вместе с инструктором. По словам друзей, Ирина решила освоить искусство вождения авто и получить права, поскольку уже в недалеком будущем планирует возить дочь Леа на различные занятия. Делать это с водителем модели кажется не очень удобным.

Между прочим, недавно появились сообщения о планах Ирины и ее возлюбленного Брэдли Купера еще немного расширить семью. И пара намерена всерьез заняться вопросом в следующем году.

Ранее мы писали:

Ирина Шейк обнажилась для Givenchy. Модель представляет джинсы из новой модной коллекции. 

Ирина Шейк обнажилась для GQ. Эффектная фотосессия для нового номера. 

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0 Не нравится 0 Нравится 14.11.2017 Теги: Ирина Шейк

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