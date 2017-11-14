Ирина Шейк повторила культовую сцену «Привидения»
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Глина, гончарный круг, женское тело. Сцена из фильма 1990 года «Привидение» давно считается культовой. И мало кто из режиссеров и клипмейкеров может устоять перед соблазном создания ремейка. Известный фотограф Фил Пойнтер (Phil Poynter), например, не выдержал и решил повторить с Ириной Шейк.
Журнал Love опубликовал в Insta ролик, в котором роль героини Деми Мур исполняет российская звезда. Уточняется, что видео снято не в этом году, а ранее, в рамках традиционного адвент-календаря Love. Таким образом издание напоминает, что до старта кампании 2017 осталось совсем недолго.
Кстати, недавно Шейк записалась на курсы автовождения. Папарацци запечатлели звезду в Лос-Анджелесе за рулем учебного автомобиля вместе с инструктором. По словам друзей, Ирина решила освоить искусство вождения авто и получить права, поскольку уже в недалеком будущем планирует возить дочь Леа на различные занятия. Делать это с водителем модели кажется не очень удобным.
Между прочим, недавно появились сообщения о планах Ирины и ее возлюбленного Брэдли Купера еще немного расширить семью. И пара намерена всерьез заняться вопросом в следующем году.
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Обсуждение 5
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симапошлое видео
14.11.17 17:02
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Ой, как же Ирина на афроафриканку похожа. Ей дреды оченно будут.
14.11.17 15:24
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Фотка так себе , ролик - отстойный . Ирина , ну , не Деми ты ... Лучше занимайся тем , в чём преуспела .
14.11.17 12:48
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Прелесть3 балла. Если не 2.
14.11.17 12:30
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лизпервая фотка неудачная, в области живота черти-что. Ролик пошлый. Зачем все это
14.11.17 11:35