Ирина Шейк повторила культовую сцену «Привидения»

Глина, гончарный круг, женское тело. Сцена из фильма 1990 года «Привидение» давно считается культовой. И мало кто из режиссеров и клипмейкеров может устоять перед соблазном создания ремейка. Известный фотограф Фил Пойнтер (Phil Poynter), например, не выдержал и решил повторить с Ириной Шейк.

Журнал Love опубликовал в Insta ролик, в котором роль героини Деми Мур исполняет российская звезда. Уточняется, что видео снято не в этом году, а ранее, в рамках традиционного адвент-календаря Love. Таким образом издание напоминает, что до старта кампании 2017 осталось совсем недолго.

Публикация от LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) Ноя 13 2017 в 2:57 PST

Кстати, недавно Шейк записалась на курсы автовождения. Папарацци запечатлели звезду в Лос-Анджелесе за рулем учебного автомобиля вместе с инструктором. По словам друзей, Ирина решила освоить искусство вождения авто и получить права, поскольку уже в недалеком будущем планирует возить дочь Леа на различные занятия. Делать это с водителем модели кажется не очень удобным.

Между прочим, недавно появились сообщения о планах Ирины и ее возлюбленного Брэдли Купера еще немного расширить семью. И пара намерена всерьез заняться вопросом в следующем году.

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