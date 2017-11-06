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Литвинова обнажилась для модного фотографа


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Рената Литвинова любит провокации. Но провокации изысканные. На днях артистка опубликовала откровенный снимок, который привел в восторг поклонников.

На фото Рената запечатлена обнаженной, но бюст прикрыт массивной сумкой. Столь эффектным снимком Литвинова поздравила фотографа Якопо Москина. "Happy birthday to you, dear Jacopo", - написала артистка.

Поклонникам звезды фотография понравилась, но некоторые обратили внимание на усталость в глазах Ренаты: «Мне одной кажется, что Королева плачет?», «А взгляд уставших глаз...», «Круто, прекрасно. здесь почти без нарядов, но Рената сильна сама - как есть!»

Кстати, сама знаменитость недавно призналась, что сейчас работает в поте лица и порой страдает от переутомления. «Себя я считаю очень специальной фигурой, но буду с вами такой, какая есть. Я нарядилась в это платье, чтобы сверкать и радовать, но внутри я абсолютно другая — все время ругаюсь. Говорю: "Как я могу хорошо выглядеть?" Например, три дня назад не спала две ночи, потому что писала. После этого сижу такая, ужасно обтрепанная, и думаю: "Как мне писать мои тексты и одновременно приехать к вам красивой?"»,- рассказала Литвинова на недавней творческой встрече в Петербурге.

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1 Не нравится 0 Нравится 06.11.2017 Теги: Рената Литвинова. перелом

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