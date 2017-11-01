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Дэвид Бекхэм про­демонстрировал четырех хищных птиц


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Дэвид Бекхэм (David Beckham) продемонстрировал новую татуировку, уже пятую в этом году. Новое тату-творение отличается необычностью и, возможно, содержит подтекст. Многие считают, что спортсмен таким образом продемонстрировал привязанность к своим детям.

У спортивной легенды уже есть более пятидесяти татуировок по всему телу. Новое тату обнаружилось, когда футболиста сфотографировали во время игры с группой молодых футболистов. Теперь 42-летний спортсмен имеет татуировку позади уха, изображающую четырех птиц в полете, что некоторые сочли символическим намеком на его четырех детей: Ромео, Круза, Харпер и Бруклина.

На фото видно, что Дэвид находится в великолепном настроении, ведь он проводил время за любимой игрой с молодыми игроками.

Не так давно Дэвид вновь покорил сердца поклонников, разместив видео, где он с дочерью Харпер играет в футбол в парке. Разделив радость от этой игры с более чем 40 млн своих подписчиков, он подписал видео следующим образом: «Кажется, кое-кто уже готов к первому уроку футбола».

Фанаты Дэвида полностью с ним согласились.



0 Не нравится 0 Нравится 01.11.2017 Теги: дэвид бекхэм

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