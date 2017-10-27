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Высоцкая готова к премьере «Жди меня»


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Сегодня у Юлии Высоцкой важная премьера. 27 октября в эфир НТВ выйдет первая программа «Жди меня» с актрисой в качестве ведущей. Высоцкая к премьере готова.

Накануне артистка поделилась в соцсетях снимком с бэкстейджа. На фото Юлия запечатлена в гримерной, в элегантном костюме нейтрального бежевого тона. Оживляют образ красные лодочки.

Судя по снимку, Высоцкая уже не нервничает перед съемками. Ранее актриса говорила, что первые дни на проекте оказались для нее сложными - она воспринимала истории людей, обратившихся за помощью, слишком близко. «С особым настроением я вхожу в этот проект — это и желание искренне поддержать, помочь. Хотя и трудно найти нужные слова для героев в непростые минуты», — признавалась звезда.

Компанию в студии Юлии составит актер Сергей Шакуров, основатель поисково-спасательной организации "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

Ранее бывшая ведущая программы Ксения Алферова заметила: «Я с Юлей лично не знакома, но когда вижу журналы с ее интервью, всегда покупаю, мне кажется, это одна из немногих в нашем медиапространстве живых людей! Она очень мудрая, теплая, светлая, настоящая! Это сейчас редкость! Поздравляю Юлю, поздравляю команду «Жди меня», нас, зрителей!»

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0 Не нравится 1 Нравится 27.10.2017 Теги: Юлия Высоцкая

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