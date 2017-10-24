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Виктория Боня: «На чужих мужчин не претендую»


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В мае нынешнего года Виктория Боня оказалась в центре небольшого скандала. Российскую модель заподозрили в попытке расстроить свадьбу звезды сериала «Великолепный век», актера Бурака Озчивита. Но теперь сама Боня решила расставить точки над «i».

Началось с того, что в комментариях к фотографиям Бурака в Insta Виктория сделала актеру комплименты. Однако знаки симпатии Бони к Озчивиту были восприняты неоднозначно. В то время артист как раз готовился к свадьбе с коллегой, актрисой Фахрией Эвджен, по слухам, невеста закатила Бураку скандал.

Впрочем, в конце июня пара благополучно сочеталась браком, и казалось, неприятный казус с Боней позади.

Но нет. По словам Виктории, в последние пару недель с ней жаждут пообщаться журналисты из Турции. «Турецкая пресса просто атаковала меня звонками, прокомментировать «историю» с Бураком, хотя нет никакой истории и вовсе. Я активный пользователь в «Инстаграме» и за все время написала сотни различных комментариев разным людям. Но именно турецкая пресса создала настоящий ажиотаж вокруг моего комментария турецкой паре. Я счастлива в личной жизни и на чужих мужчин не претендую, у меня есть свой, которого я безумно люблю!» - заявила девушка.

Ранее мы писали:

Виктория Боня взбесила турецкую актрису. Ведущая делает комплименты звезде сериала «Великолепный век».

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0 Не нравится 0 Нравится 24.10.2017 Теги: виктория боня

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