Тейлор Свифт обнажилась для нового клипа

В отличие от большинства коллег певица Тейлор Свифт (Taylor Swift) не увлекается обнаженкой. Но сейчас девушка решила рискнуть. Тейлор готовится представить новый клип, и судя по тизеру, это будет нечто впечатляющее.

"Ready For It?" - гласит надпись на тизере. В ролике мы видим Тейлор в образе робота без одежды. Начинается активное мелькание кадров на фоне заводных аккордов. Поклонники Свифт в восторге и с нетерпением ждут премьеры.

Кстати, на прошлой неделе исполнительница была замечена на съемках в Лондоне. Свифт была одета в стиле 80-х: чулки в сетку, черно-золотой бомбер, леопардовые сапоги, и папарацци предположили, что певица занята съемкой нового видео.

Стоит отметить, что певица готовится к выпуску своего нового альбома Reputation. Релиз диска запланирован на 10 ноября, а 12 ноября в Лондоне пройдет церемония вручения премии MTV Europe Music Awards, у Свифт шесть номинаций, включая самую престижную «Лучший артист года».

Тем временем звезда российских хит-парадов Ольга Бузова обмолвилась, что после выхода ее англоязычной композиции Not Enough for Me ее сравнили с Тейлор Свифт. По мнению Бузовой, подобные сравнения можно считать показателем большого успеха.

Ранее мы писали:

Тейлор Свифт: «Я не трачу время на бесперспективных мужчин». По словам звезды, она поняла, что надо вовремя уходить.

Том Хиддлстон и Тейлор Свифт: загадочный роман. Она считается одной из самых ярких и успешных американских певиц. Он – одним из лучших актеров Британии.