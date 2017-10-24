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Тейлор Свифт обнажилась для нового клипа


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В отличие от большинства коллег певица Тейлор Свифт (Taylor Swift) не увлекается обнаженкой. Но сейчас девушка решила рискнуть. Тейлор готовится представить новый клип, и судя по тизеру, это будет нечто впечатляющее.

"Ready For It?" - гласит надпись на тизере. В ролике мы видим Тейлор в образе робота без одежды. Начинается активное мелькание кадров на фоне заводных аккордов. Поклонники Свифт в восторге и с нетерпением ждут премьеры.

Кстати, на прошлой неделе исполнительница была замечена на съемках в Лондоне. Свифт была одета в стиле 80-х: чулки в сетку, черно-золотой бомбер, леопардовые сапоги, и папарацци предположили, что певица занята съемкой нового видео.

Стоит отметить, что певица готовится к выпуску своего нового альбома Reputation. Релиз диска запланирован на 10 ноября, а 12 ноября в Лондоне пройдет церемония вручения премии MTV Europe Music Awards, у Свифт шесть номинаций, включая самую престижную «Лучший артист года».

Тем временем звезда российских хит-парадов Ольга Бузова обмолвилась, что после выхода ее англоязычной композиции Not Enough for Me ее сравнили с Тейлор Свифт. По мнению Бузовой, подобные сравнения можно считать показателем большого успеха.

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0 Не нравится 0 Нравится 24.10.2017 Теги: Тейлор Свифт

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