Стремительный успех Ольги Бузовой на эстраде не дает покоя многим звездам шоу-бизнеса. Только ленивый не высказывался о творческих возможностях девушки. На днях продюсер Виктор Дробыш заявил, что ведущая «Дома-2» немного ошиблась с выбором профессии. И суровую критику мэтра уже поддержала актриса Мария Кожевникова.

Мария заявила в соцсетях, что считает Бузову профнепригодной. По ее мнению, артист не должен выступать под фонограмму. «Я не считаю правильным запрещать кому-то в творчестве или тем более за это осуждать, но уважать зрителя любой артист обязан. И это проявляется не в постах инста "ой, как я вас люблю", а в реальности, в живом звуке, в настоящих эмоциях, которые объединяют артиста и зрителя».

Высказывание актрисы уже вызвало шквал критики со стороны преданных поклонников Ольги. Однако Мария осталась непреклонной, осудив негативную реакцию Бузовой на критику Дробыша. «Это уже какой-то цирк... или тот случай, когда девушку из «Дома-2» вывести можно, а «Дом-2» из девушки нельзя?!» — отметила актриса.

Напомним, Виктор Яковлевич на днях довел Бузову до слез, заявив, что музыка не самая сильная сторона девушки, предположив, что она могла бы стать неплохой медсестрой. На концерте по случаю юбилея телеканала МУЗ-ТВ Бузова расплакалась при журналистах, отметив, что критика ее обидела.

Любопытно, что продюсер не захотел развивать конфликт, он предпочел извиниться перед Ольгой, отметив, что не хотел ее ничем обидеть.

