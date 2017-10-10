 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мария Кожевникова обвинила Бузову в проф­непригодности


0 1

Стремительный успех Ольги Бузовой на эстраде не дает покоя многим звездам шоу-бизнеса. Только ленивый не высказывался о творческих возможностях девушки. На днях продюсер Виктор Дробыш заявил, что ведущая «Дома-2» немного ошиблась с выбором профессии. И суровую критику мэтра уже поддержала актриса Мария Кожевникова.

Мария заявила в соцсетях, что считает Бузову профнепригодной. По ее мнению, артист не должен выступать под фонограмму. «Я не считаю правильным запрещать кому-то в творчестве или тем более за это осуждать, но уважать зрителя любой артист обязан. И это проявляется не в постах инста "ой, как я вас люблю", а в реальности, в живом звуке, в настоящих эмоциях, которые объединяют артиста и зрителя».

Высказывание актрисы  уже вызвало шквал критики со стороны преданных поклонников Ольги. Однако Мария осталась непреклонной, осудив негативную реакцию Бузовой на критику Дробыша. «Это уже какой-то цирк... или тот случай, когда девушку из «Дома-2» вывести можно, а «Дом-2» из девушки нельзя?!» — отметила актриса.

Напомним, Виктор Яковлевич на днях довел Бузову до слез, заявив, что музыка не самая сильная сторона девушки, предположив, что она могла бы стать неплохой медсестрой.  На концерте по случаю юбилея телеканала МУЗ-ТВ Бузова расплакалась при журналистах, отметив, что критика ее обидела.

Любопытно, что продюсер не захотел развивать конфликт, он предпочел извиниться перед Ольгой, отметив, что не хотел ее ничем обидеть.
 



1 Не нравится 0 Нравится 10.10.2017 Теги: Ольга Бузова Мария Кожевникова критика

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 6  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору