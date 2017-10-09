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Джанет Джексон похвасталась фигурой в Лос-Анджелесе


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В начале года поп-звезда Джанет Джексон (Janet Jackson) стала мамой. Первенца, сына Иссу, артистка родила, будучи в возрасте 50 лет. Сейчас Джанет 51 год, и она прекрасно выглядит.

Малыш Исса родился в январе, а в сентябре Джексон вернулась на сцену. Не просто на сцену, а с гастрольным турне State of the World.

В воскресенье исполнительница блеснула на специальной вечеринке после концерта в Лос-Анджелесе. Джанет появилась в полупрозрачном черном топе и стильной юбке из кожи от Rick Owens. Волосы звезда собрала в высокий хвост на затылке, словно напоминая о своем образе из 90-х. По единодушному мнению, выглядела артистка великолепно. Кстати, по слухам, после родов Джексон похудела почти на 50 кг.

После турне Джанет предстоит судебное разбирательство с бывшим супругом, катарским миллиардером Уиссамом. Пара объявила о расставании в марте, и теперь выясняется, что Уиссам был очень груб по отношению к жене.

«Уиссам ежедневно оскорблял Джанет, она фактически была заложницей в собственном доме. Ни одна беременная женщина не должна терпеть такое обращение. <>. Преследования со стороны Уиссама продолжаются, Джанет намерена единолично воспитывать сына», - заявил недавно Рэнди Джексон, брат певицы.

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0 Не нравится 0 Нравится 09.10.2017 Теги: Джанет Джексон

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