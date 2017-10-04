Ольга Орлова: «Занимаюсь любимым делом»

В свое время она была звездой группы «Блестящие», занималась сольной карьерой и пробовала себя в кинематографе. Сейчас Ольга почти полностью посвятила себя работе в качестве ведущей на площадке скандального проекта «Дом-2». Некоторые поклонники Орловой до сих пор не могут это понять. А сама артистка уверяет, что чувствует себя на своем месте.

Орлова пришла на проект в этом году, и ходили слухи, что артистка заменит Ольгу Бузову. Но Бузова пока реалити не оставляет, совмещая работу на шоу с несколькими другими проектами. А вот Орлова увлеклась.

Поклонники интересуются, неужели Ольге интересно реалити? Как призналась артистка, раздумывая над предложением продюсеров, она была вовсе не уверена, что это подходящий для нее вариант. Но решилась попробовать и постепенно втянулась. «Ежедневно шоу смотрят около 50 миллионов человек, и как бы его ни критиковали, большинство все равно будет интересоваться "Домом-2", его героями. Чем больше у проекта скандальности, тем выше рейтинги, а значит, растет и популярность. Это все говорит только о том, что я приняла правильное решение», – поясняет Орлова.

Она уточнила, что если бы почувствовала дискомфорт, то сразу бы отказалась от проекта. «Я многого добилась в своей жизни и считаю, что могу позволить себе делать то, что мне нравится. Есть одна замечательная фраза: "Занимайся любимым делом, и ты не будешь работать ни дня". Именно этим я и занимаюсь».

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