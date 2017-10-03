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Паулина Андреева мечтает о счастливой семье


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В свое время она приехала в Москву из Петербурга с твердым намерением покорить мир. И это Паулине Андреевой в некотором роде удалось. Несколько удачных фильмов, неплохая игра в театральных постановках. Девушке прочат прекрасное будущее, но теперь Паулина задумалась о другом.

Андреева стала гостьей телепрограммы «2 Верник 2». На шоу актриса рассказала о своих карьерных амбициях в юности, о том, как из лирической героини превратилась в дерзкого сорванца.

Трансформации на этом не закончились. Сейчас Паулина мечтает стать респектабельной матерью дружного семейства. «Я хочу, чтобы моя жизнь не была бессмысленной. Я хочу, чтобы у меня была счастливая семья. Профессия идет следом. Я поняла это тогда, когда уехала из Санкт-Петербурга и оказалась одна в Москве. Только тогда я поняла, насколько важна связь с семьей», - пояснила актриса.

Девушка второй год вместе с кинематографистом Федором Бондарчуком, и в прессе регулярно появляются слухи о скорой свадьбе пары. Поговаривают и о том, что Паулина готова подарить Бондарчуку еще одного наследника. Тему о детях Андреева предпочитает не обсуждать, но уверяет, что знакомство с Федором Сергеевичем стало для нее поворотным моментом.

«То, о чем я даже не мечтала, связано с Федором. И с нашей встречей. Не могу ответить на этот вопрос по-другому, потому что это правда, хотя я и не люблю об этом говорить».

Ранее мы писали:

Бондарчук рассказал, как начался роман с Андреевой. Кинематографист решился на откровенное признание.​

Федор Бондарчук и Паулина Андреева не расстаются. Звезды даже снимаются вместе. 

Почему Бондарчук отложил свадьбу? Паулина Андреева не хочет привлекать внимание. 



0 Не нравится 0 Нравится 03.10.2017 Теги: Паулина Андреева

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