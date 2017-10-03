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Сила привычки. Башаров конфликтует с женой


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Они прожили вместе несколько лет, растят сына. Но только недавно Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально зарегистрировали отношения. Вот только штамп в паспорте как-то странно влияет на поведение актера.

В начале сентября Башаров с возлюбленной сочетался браком в Солнцевском загсе Москвы. И после пара решила отправиться в романтическое путешествие в Доминикану. А по возвращении в Москву у супругов произошел серьезный конфликт.

По словам источников из окружения Шевырковой, в ходе ссоры актер поднял на жену руку. Елизавета обратилась за помощью не в полицию, а к брату, который приехал и разобрался по-мужски. «Лиза, конечно, знала, что Марат бывает неадекватен. Он и на первую жену замахивался, и с предыдущей девушкой скверно обращался, а уж какие страсти-мордасти происходили между ним и Катей Архаровой, не знает только слепоглухой», - цитирует источник «Экспресс-газета».

Сам Башаров сплетни пока не комментирует. Напомним, два года назад актер оказался в центре похожего скандала. Через несколько месяцев после свадьбы с Екатериной Архаровой у Марата начались серьезные конфликты с женой, дошло до рукоприкладства и серьезных травм. Архарова поспешила подать на развод.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 03.10.2017 Теги: марат Башаров

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