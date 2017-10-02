Кайя Гербер стала звездой шоу Valentino
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Белла Хадид (Bella Hadid) и Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) слегка нервничают. У топ-моделей появилась очень серьезная конкурентка. 16-летняя Кайя Гербер (Kaia Gerber) блеснула практически на всех знаковых показах на нынешней Неделе моды в Париже.
Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) задавала тон на подиуме в 90-х. А теперь, 20 лет спустя, дело супермодели продолжает ее дочь Кайя. На выходных девушка стала одной из звезд показа Valentino в Париже. Гербер появилась на подиуме в стильном черном платье и выглядела потрясающе.
Напомним, Кайя в прошлом году всерьез взялась за развитие модельной карьеры под руководством мамы. За этот год успехи впечатляют - юная Гербер стала лицом Chrome Hearts и Miu Miu, подписала контракт с Marc Jacobs, дебютировала на Неделях моды в Милане и Париже, дефилировала на одних показах с самой Наоми Кэмпбелл.
По словам девушки, она с детства хотела последовать примеру матери. «Но не думала, что так скоро буду сниматься для Marc Jacobs. Мне нравится знакомиться с новыми интересными людьми. Думаю, нет другой работы, благодаря которой ты узнаешь так много о самых разных людях».
В прошлом году Кайя подписала контракт с модельным агентством IMG Models. Кстати, мама старается во всем поддерживать дочь.
Ранее мы писали:Дочь Синди Кроуфорд подписала модельный контракт. По стопам мамы.
Синди Кроуфорд опубликовала откровенный снимок. Звезда не боится сниматься без макияжа.
Синди Кроуфорд собралась на пенсию. Она вполне довольна собой, и ей больше нечего доказывать себе и другим.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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---По моему братик ее куда красивее,хотя она симпатичная но ушки огромные......ужс, и да еслиб не мамины связи она бы не блистала на всех показах может на одном бы)))
02.10.17 14:05
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СимаЧисто модельная фигура! Тонкая, тонкнькие ножки, широкие плечи. Из всех девушек на подиуме на фото самая красивая.
02.10.17 13:54
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ПрелестьФигурой не вышла. Чистый блат.
02.10.17 11:40
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Micha PiterНу кто бы ей куда пригласил без имени звездной мамы....
02.10.17 11:35