Кайя Гербер стала звездой шоу Valentino

Белла Хадид (Bella Hadid) и Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) слегка нервничают. У топ-моделей появилась очень серьезная конкурентка. 16-летняя Кайя Гербер (Kaia Gerber) блеснула практически на всех знаковых показах на нынешней Неделе моды в Париже.

















Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) задавала тон на подиуме в 90-х. А теперь, 20 лет спустя, дело супермодели продолжает ее дочь Кайя. На выходных девушка стала одной из звезд показа Valentino в Париже. Гербер появилась на подиуме в стильном черном платье и выглядела потрясающе.

Напомним, Кайя в прошлом году всерьез взялась за развитие модельной карьеры под руководством мамы. За этот год успехи впечатляют - юная Гербер стала лицом Chrome Hearts и Miu Miu, подписала контракт с Marc Jacobs, дебютировала на Неделях моды в Милане и Париже, дефилировала на одних показах с самой Наоми Кэмпбелл.

По словам девушки, она с детства хотела последовать примеру матери. «Но не думала, что так скоро буду сниматься для Marc Jacobs. Мне нравится знакомиться с новыми интересными людьми. Думаю, нет другой работы, благодаря которой ты узнаешь так много о самых разных людях».

В прошлом году Кайя подписала контракт с модельным агентством IMG Models. Кстати, мама старается во всем поддерживать дочь.

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Источник фото: Globallookpress.com