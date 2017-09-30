Бывший муж Наргиз стал звездой шоу «Голос»

Когда-то певица Наргиз Закирова говорила о том, что ее муж был против ее участия в шоу «Голос». А теперь Филипп Бальзано сам решил стать звездой шоу. На днях мужчина принял участие в проекте, очаровав и публику, и наставников.

Экс-супруг Закировой исполнил на слепых прослушиваниях хит Eagles Hotel California. К исполнителю повернулись все четыре наставника. Филипп на всякий случай уточнил, что не стоит оценивать его участие в проекте как своеобразную "месть" Наргиз. И когда Леонид Агутин заметил, что люди все время говорят о том, что он поет лучше своей жены, Бальзано предпочел промолчать.

Мужчина присоединился к команде Пелагеи.

Напомним, Закирова и Бальзано расстались в прошлом году. По словам певицы, одной из главных причин разрыва стал ее плотный гастрольный график. Ранее артистка рассказывала, что ни минуты не сомневалась, стоит ли ей участвовать в проекте «Голос». «Но вся моя большая семья — и мама, и дети, и муж Филипп не совсем были к этому готовы. Супруг переживал больше всех, не хотел меня отпускать. Но в конце концов сказал: "Главное, чтобы ты была счастлива. Ты долго к этому шла, я не могу сказать «нет»"».

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Песня дня. Композиция-драма Наргиз Закировой. Видеоклип на песню «Ты моя нежность».

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