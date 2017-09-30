 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бывший муж Наргиз стал звездой шоу «Голос»


0 0

Когда-то певица Наргиз Закирова говорила о том, что ее муж был против ее участия в шоу «Голос». А теперь Филипп Бальзано сам решил стать звездой шоу. На днях мужчина принял участие в проекте, очаровав и публику, и наставников.

Экс-супруг Закировой исполнил на слепых прослушиваниях хит Eagles Hotel California. К исполнителю повернулись все четыре наставника. Филипп на всякий случай уточнил, что не стоит оценивать его участие в проекте как своеобразную "месть" Наргиз. И когда Леонид Агутин заметил, что люди все время говорят о том, что он поет лучше своей жены, Бальзано предпочел промолчать.

Мужчина присоединился к команде Пелагеи.

Напомним, Закирова и Бальзано расстались в прошлом году. По словам певицы, одной из главных причин разрыва стал ее плотный гастрольный график. Ранее артистка рассказывала, что ни минуты не сомневалась, стоит ли ей участвовать в проекте «Голос». «Но вся моя большая семья — и мама, и дети, и муж Филипп не совсем были к этому готовы. Супруг переживал больше всех, не хотел меня отпускать. Но в конце концов сказал: "Главное, чтобы ты была счастлива. Ты долго к этому шла, я не могу сказать «нет»"».

Ранее мы писали:

Песня дня. Композиция-драма Наргиз Закировой. Видеоклип на песню «Ты моя нежность».

Наргиз Закирова показала тело. Певица приятно удивила поклонников.

Наргиз Закирова станет ведущей. Артистка приглашена в популярный телепроект. 


0 Не нравится 0 Нравится 30.09.2017 Теги: Наргиз Закирова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору