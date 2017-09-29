Альбина Джанабаева экспериментирует со стилем

Певица Альбина Джанабаева приятно удивила поклонников. Накануне артистка опубликовала в Insta снимок, на котором запечатлена в образе гламурной дивы. Но туалет вряд ли можно назвать классическим. Альбина решила поэкспериментировать с оригинальным нарядом.

На фото Альбина позирует в черном вечернем платье с глубоким декольте и с серебристой накидкой на плечах. Как уточнила Альбина, оригинальное «кимоно-кольчугу» подготовила для нее дизайнер Яна Маркова. Подписчики от образа в восторге и не скупятся на комплименты.

Между прочим, сейчас Джанабаева номинируется на премию «Самые стильные в России-2018» от журнала Hello! в категории «Богемный шик».

Сама певица ранее говорила, что найти свой стиль оказалось для нее делом непростым. «Найти свой стиль - значит, сложить тот самый "пазл", который максимально поможет выразить себя, свои желания, обозначить свой посыл обществу и противоположному полу, что, согласитесь, немаловажно, - рассуждала звезда. - Но прежде чем появится абсолютная свобода и легкость в этом вопросе, многим из нас приходится наступать и на всевозможные модные "грабли"».

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