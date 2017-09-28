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Ковальчук и Чумаков о пополнении


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Юлия Ковальчук готовится к очень важному событию. Еще весной появились слухи о беременности артистки. И на этот раз светские обозреватели не ошиблись. Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук скоро станут родителями. Об этом пара сообщила в интервью OK! и снялась для обложки издания.

Как объяснили артисты, они старались выдержать достаточную паузу и не комментировать слухи, но сейчас скрывать беременность уже просто невозможно. По словам Юлии, она морально готова к материнству. Она задумалась об этом еще несколько лет назад.

«Беременность — это вселенская радость! С самого начала я знала, что у меня не будет капризулек, спекуляций, свойственных большому количеству беременных девочек. Мне кажется, это только злит и отталкивает любимого мужчину!» - делится ощущениями певица.

Рожать артистка намерена в России. «Не представляю, как можно в эти важные моменты общаться на другом языке, не чувствовать и не видеть рядом своих близких», - говорит певица. Она хотела бы в ответственный момент видеть рядом мужа, но Алексей пока не дал твердое обещание присутствовать при родах. Артист немного смущается.

Напомним, Ковальчук и Чумаков вместе восемь лет. В 2014 году пара сыграла свадьбу в Испании.

Ранее мы писали:

Юлия Ковальчук объяснила, как найти идеального мужчину. По словам артистки, не стоит сильно спешить при выборе супруга.

Юлия Ковальчук: «Я всего добилась сама». По заверению артистки, она упорно работала для достижения успеха и обошлась без протекции. 

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук выступили дуэтом. Артисты представили совместный видеоклип. 



1 Не нравится 0 Нравится 28.09.2017 Теги: Юлия Ковальчук

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