Ольга Бодрова дебютировала в кино

Сегодня, 20 сентября, исполняется 15 лет со дня трагедии в Кармадонском ущелье. После схода ледника Колка пропала съемочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Сегодня артиста и режиссера вспоминают многочисленные поклонники. А журналисты выяснили, что дочь Сергея Ольга пошла по стопам отца и недавно дебютировала в кино.

В прошлом году Ольга Бодрова поступила во ВГИК. Конкурс был жестким, но девушке удалось попасть в мастерскую режиссера Леонида Хейфеца. Кинематографист предпочитает не обсуждать достижения Бодровой, поясняя, что для него сейчас все студенты равны. Но выяснилось, что девушка недавно снялась в короткометражке, режиссером которой выступил сокурсник Валентин Садики.

Журналисты «Комсомольской правды» связались с начинающей актрисой и поздравили ее. Но Ольга на контакт с прессой пока идет неохотно. «Фильм еще не вышел. И вообще, это всего лишь короткометражка. Про меня писать пока нечего - я студентка второго курса. Когда стану актрисой - тогда другой разговор. Сейчас я ничем не заслужила такого внимания».

При этом девушка добавила, что прекрасно понимает - она еще долго будет вызывать ассоциации с именем знаменитого отца. Но менять фамилию не намерена.

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