Тимур Родригез: «Я по-прежнему живу дома!»
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Певец Тимур Родригез порадовал поклонников новым клипом. Причем весьма откровенным клипом. В ролике артиста блеснула девушка с фонтанирующей сексуальностью, и по сюжету она играет возлюбленную Тимура.
«Ура! Клип готов! Готов к вашим просмотрам, комментам и репостам! Надеюсь, вам станет чуточку теплее не только от того, что в кадре полуголые люди, но и от того, как эта песня зазвучала внутри этой истории!» - написал певец в соцсетях.
Как выяснили журналисты, в клипе Тимура Родригеза снялась девушка, известная под псевдонимом Ариэль. Красавица строила карьеру эротической модели и ранее снималась обнаженной для мужских журналов, а также в фильмах для взрослых. Как уверяет Тимур, он не знал, что его напарница по съемочной площадке весьма известна среди поклонников эротики. Но признается, что немного опасался реакции супруги на видео. «Особая благодарность - моей жене, ведь даже после показа этого клипа я по-прежнему живу дома! Я люблю тебя», - подчеркивает артист.
Ранее Родригез говорил, что его супруга Анна не устраивает ему сцен ревности. «Как говорит моя жена, можно пойти выносить мусор и успеть изменить. Но она может быть спокойна: сколько бы женщин меня ни окружало, лучше нее никого не может быть».
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Обсуждение 4
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Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://kachook.blogspot.com
20.09.17 11:13
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Marana VilniusДа ладно, любящий человек делает работу. Тогда получается, и актёрам нельзя сниматься в постельных сценах. На самом деле такие съёмки не имеют ничего общего с настоящими чувствами и эротикой, - рутинная работа. Строка "Ты моя малАя" убила восприятие песни вообще.
19.09.17 11:58
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..У жены с двумя детьми есть выбор?
19.09.17 10:41
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НЕЛЕДИНу логично, раз не выгнали, то значит все ок:)) Может, я ошибаюсь, но любящий человек не стал бы делать такой клип просто потому, что в любом случае его половинке будет неприятно его видеть. Тем более, что "обнаженных людей" и так в большинстве отеч.видео задействовали...
19.09.17 10:29