Тимур Родригез: «Я по-прежнему живу дома!»

Певец Тимур Родригез порадовал поклонников новым клипом. Причем весьма откровенным клипом. В ролике артиста блеснула девушка с фонтанирующей сексуальностью, и по сюжету она играет возлюбленную Тимура.

«Ура! Клип готов! Готов к вашим просмотрам, комментам и репостам! Надеюсь, вам станет чуточку теплее не только от того, что в кадре полуголые люди, но и от того, как эта песня зазвучала внутри этой истории!» - написал певец в соцсетях.

Как выяснили журналисты, в клипе Тимура Родригеза снялась девушка, известная под псевдонимом Ариэль. Красавица строила карьеру эротической модели и ранее снималась обнаженной для мужских журналов, а также в фильмах для взрослых. Как уверяет Тимур, он не знал, что его напарница по съемочной площадке весьма известна среди поклонников эротики. Но признается, что немного опасался реакции супруги на видео. «Особая благодарность - моей жене, ведь даже после показа этого клипа я по-прежнему живу дома! Я люблю тебя», - подчеркивает артист.

Ранее Родригез говорил, что его супруга Анна не устраивает ему сцен ревности. «Как говорит моя жена, можно пойти выносить мусор и успеть изменить. Но она может быть спокойна: сколько бы женщин меня ни окружало, лучше нее никого не может быть».

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