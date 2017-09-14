Cелена Гомес сообщила о трансплантации почки

Cелена Гомес (Selena Gomez) обычно предпочитает не обсуждать состояние своего здоровья. В прошлом году звезде пришлось обратиться за помощью к психиатрам - у девушки началась депрессия. А прошедшим летом Селене потребовалось серьезное хирургическое вмешательство.

Cелена сообщила о проведенной пересадке почки. Донором стала одна из подруг артистки. Гомес выразила в соцсетях благодарность всем, кто поддерживал ее в непростое время. «Спасибо моей семье и команде врачей за то, что они сделали для меня. И, конечно, у меня нет слов, чтобы описать, насколько я благодарна своей подруге Франсие Раисе. Она сделала мне самый лучший подарок, принесла бесценную жертву. Я так тебя люблю!»

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Сен 14 2017 в 3:07 PDT

Напомним, несколько лет назад стало известно о том, что Гомес страдает от аутоиммунного заболевания — красной волчанки. Девушке пришлось пройти курс химиотерапии, после чего состояние ее здоровья более менее стабилизировалось.

Но похоже, Селена до сих пор наблюдается у врачей. Впрочем, сейчас артистка чувствует себя неплохо. На прошлой неделе она побывала на одной из вечеринок Недели моды в Нью-Йорке, а на днях была замечена на съемках нового фильма Вуди Аллена.

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Источник фото: Globallookpress.com