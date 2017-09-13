Андреева и Бондарчук не расставались

Сплетники в разочаровании. Только начали увлеченно обсуждать сплетни о расставании Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. А теперь выясняется, что слухи безосновательны. Вчера звездная пара блеснула на премьере в Москве.

Публикация от Паулина Андреева (@paulina_andreeva_official_fan) Сен 12 2017 в 6:37 PDT

Паулина и Федор вместе побывали на премьере картины Резо Гигинеишвили «Заложники». Пара с улыбкой позировала фотографам, и даже самые внимательные журналисты не заметили никакого намека на разрыв.

Напомним, на днях появились сообщения о расставании. Якобы Андреева претендовала на главную роль в фильме Бондарчука «Притяжение». И не получив роль, она сильно расстроилась. Настолько сильно, что решила разорвать отношения с режиссером.

«Притяжения больше нет, ребят, простите за каламбур. В том смысле, что Паулина мечтала получить главную роль в Федином фильме «Притяжение», и он ей обещал. А утвердил в итоге Иру Старшенбаум. <...>. После этой истории они разъехались. Вообще не живут вместе и по ходу даже не встречаются. Какая уж тут свадьба! И чем закончится эта лав-стори, одному богу известно. Вы же знаете мир кино?! Ну вот сами и делайте выводы и прогнозы…» - цитировало издание Eg.ru инсайдера.

Слухи не подтвердились. И теперь светские обозреватели снова гадают - когда же свадьба?

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