Кети Топурия рассталась с супругом
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Кети Топурия в скором времени может снова оказаться в числе завидных невест. Солистка A'Studio сообщила о расставании с мужем. Слухи об охлаждении пары ходили давно, и теперь, увы, они подтвердились.
О разрыве Кети сообщила в Insta. Артистка опубликовала фото мужа Льва Гейхмана с дочерью Оливией и написала: «Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия! Я тебя очень люблю, хотя мы уже давно не вместе, но мы семья, мы друзья, и это навечно. Я тебя лю». Комментарии к посту Топурия предусмотрительно отключила.
Сплетни о расставании пары появились еще в начале года. Тогда говорили о романе певицы с рэпером Гуфом, но в окружении Кети над слухами смеялись. Однако в марте мать исполнительницы призналась, что Кети практически не видится с мужем. Лев Гейхман большую часть времени живет и работает в США, Топурия же воспитывает дочь и занимается музыкальной карьерой в России. «Кети не планирует переезжать... У нее здесь работа, группа!» — рассказывала мать артистки репортерам проекта «Ты не поверишь!»
Напомним, Топурия и Гейхман сочетались браком в сентябре 2013 года. В июне 2015 года артистка родила первенца - малышку Оливию.
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