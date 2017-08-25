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Инцест в сериале «Игра Престолов» испугал девелоперов Австралии


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Сериал «Игра Престолов» причиняет немало проблем австралийским девелоперам, так как все больше улиц получает названия в честь персонажей фантастической саги. Однако улицы Ланнистеров существовать все же не будет… из-за сексуальных извращений. 

Девелопер отклонил предложение назвать улицу в честь Ланнистеров, Серсеи и Джейме. Менеджер проекта Гэри Смит сказал, что название было отклонено из-за инцеста, наличия сексуальных отношений между персонажами, которые являются родными братом и сестрой, пишет Independent.

Ранее предпринимались попытки внести изменения в название, например, предлагали вариант: «улица Ланнастеров», однако позднее было решено полностью отказаться от этой затеи. Теперь улица носит название Окраинной.

В районе уже имеются улицы Станнис, Уинтерфелл (так называется родовой замок Старков), Грейджой, Бейлиш и Тайвин. Есть также и маленькая улица, названная в честь Джона Сноу. Смит считает, что одному из самых популярных персонажей следовало дать более длинную улицу, но на момент наименования никто не знал, что он оживет в следующем сезоне.

Ранее мы писали:

Создатели «Игры престолов» намекнули на смерть Тириона Ланнистера. Представлен новый тизер шестого сезона сериала. 

Питер Динклейдж: «Сцены сражений - это большая ложь». Актер рассказал об особенностях съемок батальных сцен. 

Кит Харингтон рассказал о самом волнующем моменте «Игры престолов». Актер не ожидал смерти Джона Сноу в финальной серии пятого сезона.



0 Не нравится 0 Нравится 25.08.2017 Теги: Игра престолов сериал

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