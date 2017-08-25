Инцест в сериале «Игра Престолов» испугал девелоперов Австралии

Сериал «Игра Престолов» причиняет немало проблем австралийским девелоперам, так как все больше улиц получает названия в честь персонажей фантастической саги. Однако улицы Ланнистеров существовать все же не будет… из-за сексуальных извращений.

Девелопер отклонил предложение назвать улицу в честь Ланнистеров, Серсеи и Джейме. Менеджер проекта Гэри Смит сказал, что название было отклонено из-за инцеста, наличия сексуальных отношений между персонажами, которые являются родными братом и сестрой, пишет Independent.

Ранее предпринимались попытки внести изменения в название, например, предлагали вариант: «улица Ланнастеров», однако позднее было решено полностью отказаться от этой затеи. Теперь улица носит название Окраинной.

В районе уже имеются улицы Станнис, Уинтерфелл (так называется родовой замок Старков), Грейджой, Бейлиш и Тайвин. Есть также и маленькая улица, названная в честь Джона Сноу. Смит считает, что одному из самых популярных персонажей следовало дать более длинную улицу, но на момент наименования никто не знал, что он оживет в следующем сезоне.

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