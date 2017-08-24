Леди Гага жалуется на одиночество

Эпатажная Леди Гага (Lady Gaga) разместила очень странное видео в Instagram. В клипе певица плавает в бассейне, сетуя на то, какая она одинокая. Поклонники обеспокоены.

Публикация от xoxo, Gaga (@ladygaga) Авг 9 2017 в 12:27 PDT

Певица, которая только что с успехом провела мировое турне, выложила загадочное видео, на котором изображение радужных цветов сменяется черным фоном и показывает певицу в белом, погруженную в темный бассейн. Из-за этого контраста кажется, что она тонет. Но затем она начинает говорить, и все приобретает еще более странный оборот.

Со слезами она говорит о том, что одинока, и выглядит все это как запись телефонного разговора, пишет hollywoodlife.com. При этом неясно, кто есть некий Брэндон, к которому она обращается. Есть предположения, что это стилист и дизайнер Брэндон Максвелл. Певица говорит, что все, кто рядом, уйдут и она снова будет одинока и вернется к полной тишине.

Видео выглядит таинственно. Более того, оно напугало фанатов, обеспокоенных состоянием певицы. В комментариях они попытались успокоить и подбодрить ее.

В то же время другие думают, что видео - это часть нового проекта. Было бы несколько странно увидеть сейчас новый альбом, учитывая, что Тейлор Свифт (Taylor Swift) и Кэти Перри (Katy Perry) готовят новые песни и видео, поскольку тогда грядет достаточно напряженное соперничество.