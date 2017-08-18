Звягинцев претендует на «Оскар»
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Андрей Звягинцев готов снова принять участие в гонке за награду Американской киноакадемии. Как заявил продюсер Александр Роднянский, фильм «Нелюбовь» планируется выдвинуть на «Оскар». И шансы на получение престижной премии довольно неплохие.
Несколько лет назад Звягинцев претендовал на награду Американской киноакадемии с картиной «Левиафан». Теперь новая попытка.
Как отметил Роднянский, ключевые элементы успешной конкуренции в борьбе за «Оскар» - это участие и награды фильма на одном из четырех главных международных кинофестивалей (Каннском, Венецианском, Берлинском, Сандэнс), положительные рецензии международной прессы, репутация и известность кинематографиста, а также наличие американского дистрибьютора у фильма. И «Нелюбовь» подходит практически по всем параметрам.
«Сразу оговорюсь, что речь идет не о выборе лучшего российского фильма, что невозможно, уж слишком субъективны критерии выбора. Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии», — подчеркнул продюсер в интервью "Интерфаксу".
Кстати, ранее желание выдвинуть свою новую работу «Матильда» на «Оскар» выразил Алексей Учитель.
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Источник фото: Globallookpress.com