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Звягинцев претендует на «Оскар»


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Андрей Звягинцев готов снова принять участие в гонке за награду Американской киноакадемии. Как заявил продюсер Александр Роднянский, фильм «Нелюбовь» планируется выдвинуть на «Оскар». И шансы на получение престижной премии довольно неплохие.

Несколько лет назад Звягинцев претендовал на награду Американской киноакадемии с картиной «Левиафан». Теперь новая попытка.

Как отметил Роднянский, ключевые элементы успешной конкуренции в борьбе за «Оскар» - это участие и награды фильма на одном из четырех главных международных кинофестивалей (Каннском, Венецианском, Берлинском, Сандэнс), положительные рецензии международной прессы, репутация и известность кинематографиста, а также наличие американского дистрибьютора у фильма. И «Нелюбовь» подходит практически по всем параметрам.

«Сразу оговорюсь, что речь идет не о выборе лучшего российского фильма, что невозможно, уж слишком субъективны критерии выбора. Важно выдвинуть картину, способную победить в голосовании членов Американской киноакадемии», — подчеркнул продюсер в интервью "Интерфаксу".

Кстати, ранее желание выдвинуть свою новую работу «Матильда» на «Оскар» выразил Алексей Учитель.

Ранее мы писали:

Елизавета Пескова поддержала Звягинцева. Девушка высказалась о «Нелюбви».

Андрей Звягинцев: «Надо расширять горизонты»​. Режиссер предлагает смотреть на мир шире.

Алексей Учитель готов номинироваться на «Оскар». «Матильда» подходит для Американской киноакадемии, уверен режиссер.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 18.08.2017 Теги: Андрей Звягинцев

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