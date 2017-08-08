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У Камиля Ларина родилась дочь


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У звезды «Квартета И» Камиля Ларина большая радость. Сегодня, 8 августа, супруга Екатерина подарила ему дочь. Об этом сам артист торжественно сообщил в соцсетях.

«Друзья! У нас с Катериной сегодня в 9.19 родилась дочурка!!!!!!!!!!!! Сразу запела!!! Вот так вот!!!» - написал Камиль. Поклонники тут же поспешили с поздравлениями.

Это третий ребенок Ларина. У артиста растет двухлетний сын Данияр, а первенцу Яну уже 24 года. Камиль давно мечтал о дочери, узнав, что Екатерина ждет девочку, он был в невероятном восторге. По словам артиста, уже будучи зрелым мужчиной, он понял все прелести отцовства и по-настоящему наслаждается временем, проведенным с маленьким сыном. И определенно, Ларин будет очень заботливым папой для новорожденной малышки.

С Екатериной Андреевой актер состоит в браке три года - в сентябре пара отметит годовщину со дня свадьбы. Ларин не раз говорил, что характер у него довольно сложный. «Я не идеальный и как муж, и как человек. Идеальных нет, не бывает стерильных в плане отношений людей. Я нетерпим. Я могу наорать и быстро успокоиться. И надо понимать, что все люди разные».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 08.08.2017 Теги: Камиль Ларин

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