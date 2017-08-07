Подкаминская родила дочь

Звезду сериала «Кухня» можно поздравить. Елена Подкаминская родила лапочку-дочку. Роды прошли на прошлой неделе, и сейчас актриса с малышкой уже дома.

Подкаминская родила наследницу 3 августа в одной из элитных клиник Москвы. Сама счастливая мама не спешит делиться своей радостью, но секрет звезды раскрыла Starhit одна из подруг Елены.

Подкаминская, как известно, дама скрытная. Она старалась не рассказывать об отце второй дочери (первенца - дочь Полину - артистка родила, будучи в браке с бизнесменом Александром Пляцевым). По версии журналистов, им стал бизнесмен Денис Гущин, занимающийся строительством. Елена же в одном из интервью подчеркнула, что ее партнера совершенно не интересует публичность. «Путать красную дорожку с семейной жизнью мы не планируем».

О беременности актрисы стало известно лишь в мае. И, поскольку беременность протекала достаточно легко, в декретный отпуск звезда не торопилась. «Что касается работы, конечно, счастливой возможности уйти в декрет и отключиться от дел у меня нет. Хотя ритм, безусловно, сейчас сбавлен. Поэтому вся надежда на крепкий тыл и поддержку родных и близких», - говорила артистка.

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