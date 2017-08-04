Новая подруга «танцующего миллионера» - вице-мисс Вселенная

Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) влюблен. Накануне «танцующий миллионер» официально сообщил о новых отношениях. Новой подругой звезды стала обладательница титула "Вице-мисс Вселенная-2015" Ариадна Гутьеррес (Ariadna Gutierrez).

Пару месяцев назад поклонники Джанлуки заподозрили неладное. Многие заметили, что в Insta миллионера не появляются совместные снимки с женой Джорджией Габриэле. Подозрения подтвердились. Как выяснилось, пара рассталась несколько месяцев назад. Но Вакки не стал особо расстраиваться. Он остался верен своему главному принципу: «наслаждаться жизнью всегда и везде». И теперь компанию ему составляет одна из первых красавиц Колумбии Ариадна Гутьеррес.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Авг 1 2017 в 10:56 PDT

Девушка прославилась тем, что на конкурсе «Мисс Вселенная 2015» ее ошибочно назвали победительницей, и на нее даже надели корону. Позже стало известно, что жюри выбрало представительницу Филиппин - победительницей в итоге стала Пиа Алонсо Вуртцбах. Ариадне достался титул вице-мисс.

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Авг 3 2017 в 3:36 PDT

Напомним, Вакки не раз описывал свой стиль жизни так: «Я всегда стараюсь брать от жизни все, что она мне преподносит: никогда не отказываю себе в радости и не позволяю погружаться в уныние. Стараюсь осознать и понять происходящее, чтобы стать еще сильнее».

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