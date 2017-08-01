Летние новинки LEGO®: навстречу приключениям!

Остался всего один месяц до школы, и его нужно провести максимально весело! В этом помогут новые наборы LEGO®, с которыми юные любительницы приключений смогут отправиться в глубины океана и в сказочные замки, встретиться с любимыми персонажами и разыграть с их участием невероятные сценки.

«Секретный бункер Бэтгерл» (арт. 41237)

Что за тревога? Коварные Мэд Харриет и зеленый Криптомит вторглись в секретный бункер Бэтгерл и стащили микрочип и особый бэтранг. В погоню за злодеями! Догнать их будет проще, используя трос с крюком. Воры пойманы – осталось посадить их в бэтмобиль и подвезти прямо к воротам тюрьмы. Вот и прошел очередной супергеройский день – можно отмечать блестящую победу с Бэтботом.

«Побег Азари из леса гоблинов» (арт. 41186)

Азари взлетает на огненной колеснице, запряженной пегасом Комета, и держит курс прямо на крепость Короля гоблинов. Она спешит на помощь Эмили Джонс, которая спасает свою младшую сестру Софи! Но перед тем как добраться до друзей, Азари предстоит преодолеть много препятствий. Злой гоблин Гакслин использовал волшебное зелье и превратил лесные растения в хищные. О нет, колесница запуталась в них! Азари нужно разумно использовать свою силу, чтобы высвободить ее и успеть добраться вовремя до Эмили!

«Ариэль и магическое заклятье» (арт. 41145)

Прекрасная Ариэль и Флаундер любят играть в секретном гроте принцессы и рассматривать сокровища из мира людей, которые им удалось собрать. Наигравшись, они отправляются исследовать морские просторы и встречают жилище Урсулы. Морская ведьма предлагает русалочке обменять ее чудный голос на настоящие человеческие ноги! Ариэль подписывает договор, встает на крутящуюся платформу и превращается в человека. Теперь ее ждут новые невероятные приключения на суше!

«Катамаран "Саншайн"» (арт. 41317)

Оливия, Стефани и Лиам отправляются в круиз на суперкрутом катамаране. Сколько веселья их ждет! Сначала подружки позагорают на удобных шезлонгах, а потом попробуют прокатиться на водном мотоцикле Лиама. Но кто это к ним плывет? Два дельфина – они очень дружелюбные и хотят поиграть. Друзья садятся на бананы, чтобы им было легче дотянуться до животных. А когда придет пора прощаться, ребята смогут спуститься на нижнюю палубу и помахать своим новым друзьям, находясь на прозрачном дне яхты!



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