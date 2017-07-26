 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кожевникова выписалась из роддома


0 0

В семье Марии Кожевниковой на прошлой неделе произошло пополнение. Звезда родила третьего наследника. Сама актриса предпочитала придерживаться принципа «счастье любит тишину» и пообещала рассказать о прибавлении попозже. А сегодня не сдержалась.

Мария с малышом вернулась домой. Актриса опубликовала милое фото выписки. «Утро. Выписка. Муж и Цветы с меня почти ростом». Ранее актриса, которая скрывала беременность буквально до последнего, писала: «Рождение ребенка это самое настоящее чудо! И спасибо Всем, кто с пониманием относится к сокровенным событиям в жизни каждого человека!»

Мария пообещала в недалеком будущем рассказать о том, как перенесла третью беременность, сколько набрала, будучи в интересном положении, и как планирует избавляться от лишнего веса и восстанавливать фигуру.

Кстати, в одном из интервью Кожевникова обмолвилась, что ей легко воспитывать сыновей. Ей с мальчиками проще, и она без особых проблем понимает своих ребят. Мария уверяет, что старший сын Иван очень похож на нее, а младший - копия своего отца. Теперь поклонники гадают, на кого же будет похож третий сын пары?

Ранее мы писали:

Мария Кожевникова о муже: «Повезло так повезло». Актриса поведала о своем идеальном браке.

Мария Кожевникова поделилась секретами похудения. Как актриса восстанавливала фигуру после родов. 

Мария Кожевникова: «Любовь должна давать свободу». По мнению актрисы, гармоничные отношения между мужчиной и женщиной могут возникнуть только при взаимном уважении друг к другу, заботе, понимании. 



0 Не нравится 0 Нравится 26.07.2017 Теги: Мария Кожевникова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 4  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору