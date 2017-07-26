Кожевникова выписалась из роддома

В семье Марии Кожевниковой на прошлой неделе произошло пополнение. Звезда родила третьего наследника. Сама актриса предпочитала придерживаться принципа «счастье любит тишину» и пообещала рассказать о прибавлении попозже. А сегодня не сдержалась.

Мария с малышом вернулась домой. Актриса опубликовала милое фото выписки. «Утро. Выписка. Муж и Цветы с меня почти ростом». Ранее актриса, которая скрывала беременность буквально до последнего, писала: «Рождение ребенка это самое настоящее чудо! И спасибо Всем, кто с пониманием относится к сокровенным событиям в жизни каждого человека!»

Мария пообещала в недалеком будущем рассказать о том, как перенесла третью беременность, сколько набрала, будучи в интересном положении, и как планирует избавляться от лишнего веса и восстанавливать фигуру.

Кстати, в одном из интервью Кожевникова обмолвилась, что ей легко воспитывать сыновей. Ей с мальчиками проще, и она без особых проблем понимает своих ребят. Мария уверяет, что старший сын Иван очень похож на нее, а младший - копия своего отца. Теперь поклонники гадают, на кого же будет похож третий сын пары?

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