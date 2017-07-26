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Алсу: «Шуми, когда есть основания»


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Певица Алсу может гордиться не только отличной карьерой. Артистке удалось создать гармоничную семью. Вот уже более 10 лет Алсу в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, растит двух дочерей и сына. И на днях певица решила поделиться с подписчиками секретами семейного счастья.

Как призналась артистка, ей пока не удалось вывести формулу идеальных отношений и сама она до сих пор работает над созданием гармонии в семье. По мнению Алсу, идеальных семей не бывает, и самый серьезный вопрос - как преодолеть кризис или ссору.

«Все-таки очень и очень многое, по-моему, зависит именно от женщины в семье. Где-то надо и промолчать, где-то не обратить внимания, где-то запомнить и ответить в более подходящей обстановке, где-то настоять на своем. И никогда не забывать, что мы женщины», - рассуждает артистка.

Звезда напоминает, что у большинства девушек - весьма богатая фантазия. Вопрос доверия в паре очень важен, но следует также стараться контролировать свои эмоции и не накручивать себя понапрасну.

«Бывает, напридумываем себе столько и такого, что потом уже и не помним, откуда это все взялось. А в итоге все оказывается иногда совсем и совсем не так. Зато к этому моменту мы себя истерзали, измучили подруг, ну и, конечно, умудрились довести мужа и заодно поругаться! Доверяй, но проверяй как-нибудь втихаря. А шуми уже только тогда, когда есть реальные на то основания!»

Ранее мы писали:

Алсу: «Сегодня я больше мама, чем певица». Звезда рассказала о приоритетах. 

Алсу: «Семья нужна всем». Певица очень дорожит семейными ценностями.  

Песня дня. Алсу снова поет о любви. Композиция «Разлюбить не в силах».



0 Не нравится 2 Нравится 26.07.2017 Теги: Алсу

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