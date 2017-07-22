Кожевникова просит не нарушать тишину

Мария Кожевникова продолжает расширять семью. На днях артистка родила третьего малыша. И уже сообщила об этом официально.

Накануне актриса опубликовала совместное фото с двумя сыновьями и написала: «Да, друзья! Я стала многодетной мамой».

Журналистам не удалось связаться с Марией напрямую. А в окружении звезды категорически отказались от комментариев. Разумеется, появились различные домыслы, так что Кожевникова сочла за лучшее немного прояснить ситуацию. «На сердце так тепло, что не хочется нарушать тишину и спокойствие. Я прошу журналистов, не беспокойте моих близких и друзей звонками и вопросами (я попросила всех не комментировать). Не надо ненужной возни вокруг моей скромной персоны. Прошу, дайте собраться с мыслями и обустроиться, и я с удовольствием поделюсь нашей радостью чуть позже!» - сообщила актриса в соцсетях.

Кстати, сама Кожевникова не раз говорила, что мечтает о большой и дружной семье и подумывает об усыновлении малыша. «Я теперь хочу пятерых детей, надеюсь успеть до 40 лет. И я совершенно не шучу», - заявила Мария в одном из интервью.

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