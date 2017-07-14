Ида Кехман провела крещение дочери

Ида Кехман наслаждается счастьем материнства. Весной светская львица родила первенца, а недавно решила провести крещение малышки. Причем, по словам Иды, особо церемонию она не планировала.

Ида, в отличие от других известных девушек, не торопилась объявлять о пополнении. Недавно стало известно о том, что роды прошли не так легко, как хотелось бы. Незадолго до родов Ида вылетела во Францию. Малышка родилась раньше срока, некоторое время находилась под наблюдением врачей. Сама Ида также не сразу восстановилась после родов. Отец семейства Владимир Кехман даже взял отпуск по уходу за ребенком.

Но сейчас у Иды и малышки Анастасии все прекрасно. По данным СМИ, 12 июля в петербургском храме святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы прошло крещение девочки. Крестной выступила дама по имени Валентина, близкий друг семьи. «Верю, что наша Анастасия под надежной защитой. Смотрите, какое крестильное платье нам Валентина подарила – уютное и красивое. И она такая во всем. Всегда готова прийти на помощь», – рассказала журналистам Ида.

Тем временем директор Владимир Кехман решил покинуть пост в Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ). Пост руководителя мужчина занимал на протяжении двух лет.

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