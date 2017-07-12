Собчак критикуют за суровое воспитание сына

В свое время она довольно резко отзывалась о маленьких детях. А теперь методы воспитания Ксении Собчак обсуждают и критикуют все кому не лень. Некоторые уверены, что звезда слишком сурова с сыном. И в будущем у мальчика может развиться невроз.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Июл 11 2017 в 5:40 PDT

Вчера Ксения опубликовала фото маленького сына в бассейне. «Мой подводный пловец уже вовсю задерживает дыхание и знает слово "ныряем"!» - похвасталась звезда.

Подписчики тут же принялись судачить, стоит ли маленьким детям активно заниматься плаванием? «Хочется спросить, а для чего? В чем необходимость для ребенка уметь нырять в полгода-год?», «Молодец! Спорт важен для развития детей и молодежи», «Все эти эксперименты к хорошему не приведут. Все время стрессовые ситуации - то самолет, то нырять, то вниз головой. Вырастет нервным! Он им даст прикурить!», «Ай да Платон Максимович!», «Ну Собчак из крайности в крайность. Неужели стала, наконец, женщиной-матерью».

Кстати, ранее Собчак убедительно просила публику не давать ей рекомендации по воспитанию ребенка. «Вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один бы денег на няню прислал!!!» - писала звезда.

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