Собчак критикуют за суровое воспитание сына
0 0
В свое время она довольно резко отзывалась о маленьких детях. А теперь методы воспитания Ксении Собчак обсуждают и критикуют все кому не лень. Некоторые уверены, что звезда слишком сурова с сыном. И в будущем у мальчика может развиться невроз.
Вчера Ксения опубликовала фото маленького сына в бассейне. «Мой подводный пловец уже вовсю задерживает дыхание и знает слово "ныряем"!» - похвасталась звезда.
Подписчики тут же принялись судачить, стоит ли маленьким детям активно заниматься плаванием? «Хочется спросить, а для чего? В чем необходимость для ребенка уметь нырять в полгода-год?», «Молодец! Спорт важен для развития детей и молодежи», «Все эти эксперименты к хорошему не приведут. Все время стрессовые ситуации - то самолет, то нырять, то вниз головой. Вырастет нервным! Он им даст прикурить!», «Ай да Платон Максимович!», «Ну Собчак из крайности в крайность. Неужели стала, наконец, женщиной-матерью».
Кстати, ранее Собчак убедительно просила публику не давать ей рекомендации по воспитанию ребенка. «Вас столько, беспокоящихся за моего сына, хоть один бы денег на няню прислал!!!» - писала звезда.
Читайте также:
Собчак против «Анджелин Джоли». Ксения высказалась о естественной красоте.
Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.Собчак просит не переживать за ее сына. Звезда обратилась к общественности.
Читайте также
Обсуждение 3
-
а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
13.07.17 07:20
-
ПрелестьМоя дочь занялась подводным плаванием сразу после рождения. Команда " ныряем" нам знакома. Даже дома в ванной ребёнок наслаждался подводным плаванием каждый вечер. Это здорово! Ещё и обливание холодной водой с младенчества. Я лично обливаюсь всю жизнь каждый день. Что же тут плохого? Кроме красоты здоровья и счастья?
12.07.17 09:54
-
KoshkaПлатона предстоит воплотить в жизнь, то, для чего у Ксюша кишка была тонка.
12.07.17 09:00